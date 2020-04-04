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طقس اليوم غير مستقر.. تقلبات جوية عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تحذر

السبت 04/أبريل/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
يشهد طقس اليوم السبت حالة من عدم الاستقرار، ويسود طقس القاهرة الكبري والوجه البحري ارتفاعا في درجات الحرارة ويميل للبرودة ليلا، مع شوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة.

وأصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن الرياح تنشط ويكون هناك تقلبات جوية عنيفة، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ويكون الطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 20 35

شبين الكوم 21 35

طنطا 20 34

دمنهور 21 34

الإسكندرية 19 31

بلطيم 18 32

مطروح 20 32

السلوم 22 33

سيوة 22 37

بورسعيد 19 29

دمياط 19 30

الزقازيق 18 31

الاسماعيلية 13 36

السويس 20 36

العريش 18 30

رفح 17 29

رأس سدر 20 32

نخل 14 34

نويبع 21 33

طابا 19 30

كاترين 13 27

الطور 18 30

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 23 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 20 35

بنى سويف 20 36

المنيا 19 36

أسيوط 19 36

سوهاج 20 36

قنا 21 37

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

أبوسمبل 23 38

الوادى الجديد 20 36

شلاتين 21 36

ابو رماد 21 36

حلايب 22 37

رأس حدربة 22 37

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