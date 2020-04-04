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صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات للبلدان النامية لمكافحة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت وكالة رويترز، بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بدأ في توفير أموال الطوارئ للبلدان النامية وذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم لتعزيز جهودهم لمحاربة الفيروس التاجي سريع الانتشار.

فيما يلي قائمة بالدول التي من المقرر أن تتلقى أموالًا، مرتبة حسب المنطقة:

• أفريقيا
إثيوبيا - 82.6 مليون دولار (البنك الدولي)
كابو فيردي 5 ملايين دولار (البنك الدولي)
جمهورية الكونغو الديمقراطية - 47.2 مليون دولار (البنك الدولي)
جيبوتي - 5 ملايين دولار (البنك الدولي)
غامبيا - 10 ملايين دولار (البنك الدولي)
غانا - 35 مليون دولار (البنك الدولي)
كينيا - 50 مليون دولار (البنك الدولي)
مدغشقر - 166 مليون دولار (صندوق النقد الدولي)
موريتانيا - 5.2 مليون دولار (البنك الدولي)
رواندا - 109.4 مليون دولار (صندوق النقد الدولي)
سان تومي وبرينسيبي - 2.5 مليون دولار (البنك الدولي)
السنغال - 221 مليون دولار (صندوق النقد الدولي) و20 مليون دولار (البنك الدولي)
سيراليون - 7.5 مليون دولار (البنك الدولي)

• آسيا
أفغانستان - 100.4 مليون دولار (البنك الدولي)
كمبوديا - 20 مليون دولار (البنك الدولي)
الهند - مليار دولار (البنك الدولي)
قيرغيزستان - 120.9 مليون دولار (صندوق النقد الدولي)
ملديف - 7.3 مليون دولار (البنك الدولي)
منغوليا - 26.9 مليون دولار (البنك الدولي)
باكستان - 200 مليون دولار (البنك الدولي)
سريلانكا - 128.6 مليون دولار (البنك الدولي)
طاجيكستان - 11.3 مليون دولار (البنك الدولي)
اليمن - 26.9 مليون دولار (البنك الدولي)

• أمريكا اللاتينية والكاريبي
الأرجنتين - 35 مليون دولار (البنك الدولي)
إكوادور - 20 مليون دولار (البنك الدولي)
هايتي - 20 مليون دولار (البنك الدولي)
هندوراس - 143 مليون دولار (صندوق النقد الدولي)
باراغواي - 20 مليون دولار (البنك الدولي)

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