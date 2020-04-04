نظرًا لتفشي كورونا.. بشرى سارة للعمال المصريين في إيطاليا

قال الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإطاليا: إن إيطاليا تمر بمرحلة صعبة، حيث تصل أعداد المصابين والوفيات بفروس كورونا إلى أعداد ضخمة يوميا، وهو ما دفع السلطات الإيطالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على الوضع.





وأشار "اسكندر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أنه عقدت اجتماعات مكثفة بين ممثلي اتحادات نقابات العمال الإيطالية، وبين الحكومة الإيطالية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقرر أن يحصل العامل في المصانع التي تم غلقها بسبب فيروس كورونا على 80% من راتبه.





وأوضح أن هذا القرار يطبق على أي عامل مصري أيضا يعمل داخل المصانع المغلقة بإيطاليا، حتى لو عاد هذا العامل إلى مصر، ضمن إعادة المصريين العالقين في الخارج، بشرط أن يكون له رقم ضريبي، وحساب جاري ليحول له رتبه.

وكشف عن أنه بحلول منتصف شهر أبريل ستكون هناك إجراءات جديدة لصالح العمالة غر المنتظمة.

تعافي 216 مصابا بكورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.

إصابة 120 حالة جديدة بفيروس كورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين بمصر 985 حالة

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتلقي الاستفسارات

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



