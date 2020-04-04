الخطوط الجوية الروسية إس7 توقف رحلات العودة من تايلاند وفيتنام واليابان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية إس 7، وهي عضو في تحالف OneWorld لشركات الطيران وإحدى أكبر شركات الطيران الروسية، اليوم السبت، أنها ستعلق رحلات الإجلاء لجلب الروس من تايلاند وفيتنام واليابان وسط وباء فيروس كورونا COVID-19.





وقالت الشركة، في بيان صحفي: "قرر مركز الاستجابة [COVID-19] الروسي تقييد جميع الحركة الجوية الدولية مؤقتًا. وفي هذا الصدد، اعتبارًا من 4 أبريل، يتعين على شركة الخطوط الجوية إس 7 تعليق رحلاتها مؤقتًا لإعادة المسافرين من تايلاند وفيتنام واليابان"، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".





يُطلب من المسافرين الذين ينتظرون المغادرة إلى روسيا ملء نموذج خاص على بوابة الحكومة الإلكترونية gosuslugi.ru للتسجيل كـ "رعايا روس في الخارج"، وفقًا للبيان الصحفي.





وقالت الشركة: "بناء على هذه البيانات، ستضع السلطات الروسية جدولا للعودة إلى الوطن وسط تعقيد الوضع الوبائي تدريجيا".





وأعلنت شركة طيران روسية أخرى، أورال إيرلاينز، أنها ستعلق رحلات الإجلاء من الهند بسبب قرار السلطات الروسية بتعليق الحركة الجوية الدولية بالكامل.



