حلا شيحة تتعرض لحادث فى الحلقات الأولى من "دهب عيرة"



يشار أن مسلسل "دهب عيرة" من تأليف أمين جمال، أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة جومانا مراد،حلا شيحة، بيومي فؤاد،عبير صبري،هنادي مهنى،خالد أنور،تيام مصطفى قمر، خالد سرحان،ومجموعة مميزة من النجوم .



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الدرامية مسلسل "زلزال" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي،وهو بطولة محمد رمضان،ماجد المصري،هنادي مهنى، منى عبد الغني،محمود حجازي، حسام داغر،تامر ضيائي،أحمد صيام، محمد سليمان،يوسف عثمان، مصطفى منصور، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سنيرجي.

انتهت الفنانة حلا شيحة من تصوير مشهد الحادث الذي تتعرض له خلال أحداث مسلسل "دهب عيرة"، حيث تنقلب السيارة الخاصة بها وهى عائدة من عملها، وتتوالى الأحداث بعدها، حيث تذهب إليها شقيقتها يسرا للإطمئنان على صحتها، و تجسد حلا أيضًا شخصية طبيبة.