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بسبب كورونا.. الشرطة اللبنانية تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط

السبت 04/أبريل/2020 - 09:56 ص
باسل خياط
باسل خياط
الفجر الفنى

 اقتحمت قوات الأمن اللبناني موقع تصوير مسلسل النجم السوري باسل خياط الجديد  "النحات" والذي من المقرر له أن يخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل 2020.

وتفاجئ فريق العمل باقتحام قوات الأمن الداخلي، وطلبت من شركة إنتاج العمل، وهي ISee media بوقف التصوير، لمخالفة وامر عدم التجمع والطوارىء المعمول به حاليًا في لبنان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم مصادرة أدوات التصوير والقاء القبض على مسؤولي الإنتاج والزام الشركة بعدم التصوير مرة أخرى دون الحصول على تصريحات تناسب مع الأزمة التي يعيشها العالم.



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