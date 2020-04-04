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تعرف على نصيحة حماده هلال لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
وجه الفنان حماده هلال، نصيحة لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر تويته على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب حماده، خلال التويته:"خلي بالكوا الايام دي ياجماعة ونصيحتي ليكوا ان افضل مكان تلبس في الجوانتي هو الايد وربنا يحافظ علينا وعليكوا".

ولاقت التويته تفاعلَا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"شكرًا للمعلومة كنت هلبسه في رجلي" وأضاف آخر"يا عم انت بتقول اي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اقسم بالله عسل".

يذكر أن آخر أعمال حماده هلال، أغنية "ست الناس"، الذي طرحها أحتفالًا بعيد الأم، على قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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