عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن وزارة الصحة العمانية سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قد أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عامًا، كما سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 179 حالة.

وأصدرت وزارة الصحة العمانية، بيانًا قلت فيه إن 29 حالة تماثلت للشفاء، ودعت الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وفي لبنان ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، الاثنين، إلى 446 حالة، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 11.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.