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برلماني يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل بيانات العمالة لسرعة صرف التعويضات

السبت 04/أبريل/2020 - 10:04 ص
النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين
دينا إبراهيم
طالب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من غلق أماكن عملها وإتاحة استقبال بياناتهم عبر تطبيق «واتس آب»، مشيرًا إلي أن الكثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة وكذلك لا يجيدون التعامل مع الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وبالتالي يواجه عائقًا في الوصول إلى موقع الوزارة لتسجيل بياناته ضمن العمالة المتضررة، كما طالب باستعجال صرف التعويضات وذلك استكمالًا للإجراءات الإنسانية التي اتخذتها الحكومة بتعويض هذه الفئة.

وأكد زين الدين في بيان له، اليوم السبت، أن العمال وخاصة العمالة غير المنتظمة يعيشون حالة من الذعر والقلق بسبب تفشي فيروس كورونا، وما نتج عنه من إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب فضلا عن الخوف من الإصابة بالوباء.

وأشار إلى أنه طبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن ما يصل إلى 25 مليون شخص يمكن أن يصبحوا عاطلين عن العمل، مع خسارة في دخل العمال تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي، وغالبًا ما يكون أول من فقدوا وظائفهم هم أولئك الذين كان عملهم محفوفًا بالمخاطر مثل مندوبي المبيعات، النوادل، موظفي المطبخ، عمال مناولة الأمتعة والمنظفات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة بصرف تعويضات لهذه الفئة المتضرره من غلق المحال وأماكن عملها سيكون له بالغ الأثر الطيب في نفوسهم ويزيد من ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.

أحدث تطورات كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 985، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير.

وكشف متحدث وزارة الصحة إن 8 أشخاص آخرين توفوا، بينهم أجنبي و7 مواطنين، ليرتفع عدد المتوفين إلى 66.

كما كشف عن خروج 15 مواطنا من المصابين من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وقال إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت إلى 296 حالة، من بينهم الـ216 متعافيًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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