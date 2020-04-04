Ivermectin - إيفرمكتين | اكتشاف دواء قادر على تدمير "فيروس كورونا" خلال 48 ساعة فقط

أظهر عقار إيفرمكتين Ivermectin، قدرته على قتل فيروس كورونا في غضون 48 ساعة فقط في المختبرات، وهو مضاد للطفيليات متاح في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لما نقله موقع "7 نيوز" الأسترالي .

وأشار الموقع الأسترالي، إلى أن دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش الأسترالية حول عقار إيفرمكتين Ivermectin أظهرت نتائج واعدة في مكافحة الفيروس داخل المختبر.





وتوصلت الدراسة إلى أن جرعة واحدة من عقار إيفرمكتين Ivermectin يمكن أن توقف فيروس كورونا عن النمو داخل الخلايا.





وقال الدكتور كايلي واجستاف، "وجدنا أن جرعة واحدة من إيفرمكتين Ivermectin يمكن أن تزيل أساسًا جميع الحمض النووي الفيروسي (إزالة فعالة لجميع المواد الوراثية للفيروس) في غضون 48 ساعة".





وفي حين أنه من غير المعروف كيف يعمل العقار إيفرمكتين Ivermectin ضد الفيروس، إلا أنه أظهر قدرته على إيقاف الفيروس عن إضعاف الخلايا المضيفة.





وذكر الموقع إن الخطوة التالية أمام العلماء هي تحديد الجرعة البشرية الصحيحة، للتأكد من أن المستوى المستخدم في المختبر آمن للبشر.





وأضاف واجستاف: "في الأوقات التي نواجه فيها وباءً عالميًا ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متوفر بالفعل في جميع أنحاء العالم، فقد يساعد الناس في أقرب وقت".





ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير على العقار كمضاد للطفيليات، كما تبين أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والأنفلونزا.





الدراسة هي عمل مشترك بين معهد موناش للطب الحيوي ومعهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة البحوث المضادة للفيروسات Antiviral Research.