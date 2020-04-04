متى يمكن تخفيف الملابس؟.. الأرصاد تجيب

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا عن المعدل الطبيعي بنحو 8 درجات، حيث تسجل الحرارة 35 درجة على القاهرة، كما ستصل درجة الحرارة على محافظات الصعيد إلى 40 درجة غدًا، حيث سيسود طقس شديد الحرارة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة ستنخفض غدا قليلا عن اليوم، حيث ستصل إلى 31 درجة، وأنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ستنخفض درجات الحرارة لتعود لمعدلها الطبيعي.





وأضافت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد والقاهرة سيشهدان نشاطا لرياح مثير للرمال والأتربة، اليوم وغدا، وقد يصل لحد العاصفة على مناطق من غرب البلاد، فضلا عن وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وعن تخفيف الملابس، أوضحت أنه يجب أن يكون التخفيف بشكل تدريجي الآن، ولكن بحلول منتصف شهر أبريل يمكن تخفيف الملابس للكبار، بينما الأطفال يمكن تخفيف ملابسهم في نهاية إبريل.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالآتي:

القاهرة الكبرى طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

توقعات خبراء الأرصاد



وكان توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



