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"مش قد الهوى" لشيرين عبد الوهاب تتجاوز الـ 200 ألف مشاهدة

السبت 04/أبريل/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تجاوزت أغنية "مش قد الهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليله، على قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والاغنية من كلمات محمد الغنيمي، ومن ألحان محمد رحيم، ومن توزيع أحمد إبراهيم، ومن إنتاج شركة روتانا، وتعد الأغنية هي أول أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية بعد غياب طويل عن السوشيال الميديا.

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب، ألبوم "نساي"، الذي طرحته العام الماضي، وتضمن عدد كبير من الأغاني منها أغنية "الكدابين، وكلام عينيه، وحبة جنة، وضعفي" وتعاونت من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.

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