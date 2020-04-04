مشكلة صحية تنهي حلم برشلونة في نيمار

يبدو أن حلم نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة " UOL Esporte " البرازيلية أن برشلونة كان يخشى التوقيع مع نيمار بسبب إصاباته، ولكن تألقه مع النادي الباريسي أصبح أكثر حرصًا على إعادته.

وأوضحت الصحيفة الى أن الخسائر المالية التي ستتعرض لها الأندية بسبب أزمة فيروس كورونا، سيجعل برشلونة يواجه عقبة كبيرة في إعادة البرازيلي الى كامب نو.

وأشارت الصحيفة الى أن أزمة فيروس كورونا ستعقد انتقال نيمار إلى برشلونة، خاصة أن النادي الكتالوني يرغب في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي نفسه.