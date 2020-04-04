فرج عامر: نتواصل مع العالقين في الصين لسد متطلباتهم

قال المهندس فرج عامر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، إن هناك تواصل مع المصريين العالقين في الصين، مشيرا إلى أن ملف المصريين العالقين في الخارج يمثل أولوية كبيرة أمام الحكومة، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة يوميا بالتنسيق مع السفارات المصرية لتقديم تقريرها باستمرار عن حالة المصريين والاطمئنان على صحتهم، والمعاملة التي يلقونها في هذا الدول.





وكشف عامر، في بيان له، انه في القريب العاجل سيتم الاستفادة من الفيديو كونفرانس في التواصل المباشر من المصريين العالقين في الخارج، للاطمئنان على صحتهم، ومباشرة احتياجاتهم وسد متطلباتهم والتأكد من أنهم يلقون معاملة تليق بهم كمصريين، وبحث المشكلات التي تواجههم، والعمل على تذليلها، لا سيما في ظل حالة التوتر التي تشهدها كثير من الدول بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأوضح أن الفيديو كونفرانس سيكون وسيلة جيدة للتواصل مع المصريين في الخارج، والتباحث حول تداعيات الفترة الحالية، والاطمئنان على أسرهم، لا سيما وأن المصريين في الخارج عددهم كبير ويحتاجون لرعاية.





أحدث تطورات كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



