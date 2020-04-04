حنان مطاوع تشيد بإنجازات زوجها في الطبخ

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أشادت الفنانة حنان مطاوع بإنجازات زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني في إستغلاله لوقت الفراغ في إعداده لوجبة قمة القاضي التي نالت على إعجابها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت حنان مطاوع صورة لطبق لقمة القاضي، وعلقت على الصورة قائلة :"عمري ماشوفت ولاحشوف لقمه القاضي بالأشكال دي ولا الطعم ده،عمايل جوزي حبيبي، إبداعات الحظر".



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الدرامية مسلسل "بت القبايل"، وهو من إخراج حسني صالح، وإنتاج سينرجي والجابري، و تأليف شاذلي فرح، بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني،بهاء ثروت، منة فضالي،حمدي عباس، عبد الخالق أحمد، سميرة عبد العزيز،محمد رياض،أشرف عبد الغفور، مدحت تيخة.





والجدير بالذكر أن حنان مطاوع تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل "القاهرة كابول"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، نور محمود، نبيل الحلفاوي،خالد كمال، كريم سرور، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.



https://www.instagram.com/p/B-h5NO_pcb5/?igshid=19ofwi9a3pkex

