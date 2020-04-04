إسرائيل تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 42 شخصا والمصابين 7589

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7589 مصابا.

وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، نقلًا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس يبلغ 7589، واصفة حالة 115 من المصابين بخطيرة بينهم ستة وتسعون شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائلية، إلى أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 40حالة، فيما تعافى أكثر من 400 مريض.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد خضع للحجر الصحي أيضا، بعد أن خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، بينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.