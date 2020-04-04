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رغم أزمة كورونا.. ياسمين صبري وأبو هشيمة على متن يخت وسط البحر

السبت 04/أبريل/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة لمتن يخت من وسط البحر، عبر خاصية "أستوري" علي حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وشارك أبو هشيمه، ذات الصورة على حسابه الشخصي "إنستجرام".

جدير بالذكر أن أبو هشيمه، أعلن خطوبته على الفنانة ياسمين صبري منذ أيام وسط تجمع العائلة والأصدقاء فقط.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "حكايتي"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان أحمد صلاح حسني إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.
رغم أزمة كورونا.. ياسمين صبري وأبو هشيمة على متن يخت وسط البحر
رغم أزمة كورونا.. ياسمين صبري وأبو هشيمة على متن يخت وسط البحر
رغم أزمة كورونا.. ياسمين صبري وأبو هشيمة على متن يخت وسط البحر
رغم أزمة كورونا.. ياسمين صبري وأبو هشيمة على متن يخت وسط البحر

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