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عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

السبت 04/أبريل/2020 - 10:44 ص
إيناس ع الدين
إيناس ع الدين
نور طلعت
أرسل أيمن محفوظ المحامي إنذار رسمي للفنان هاني شكر نقيب الموسيقين شطب عضوية المطربة إيناس عز الدين من نقابة الموسيقين بعد ثبوت عدم صحه إدعاءها باصابتها بمرض كرونا و قيامها عمل فيديوهات تهدف إلى الإساءة لسمعة مصروتكدير السلم المجتمعي.
  

وأضاف أيمن محفوظ المحامي بعد ثبوت توجهاتها السياسية المعاديه للدولة ومنح الفرصه  لاستغلال قنوات الإخوان تلك الادعاءات الكاذبه في التحريض ضد مؤسسات الدوله ونشر هاله من  السلبيات لهدم مجهودات الدوله لمواجهه  كرونا.


وأكمل "محفوظ: " ورغم اتخاذ الاجراءت القانونيه بتقديم بلاغات ضدها لمحاسبتها علي تلك الافعال الغير مسئولة
الا ان معاقبتها حنائيا لا يمنع من اتخاذ قرار اداري بشطب  اوتجميد عضويتها  بنقابه الموسيقين ".

واستطرد محفوظ: "نقيب الموسيقين  هوالممثل القانوني للنقابه الموسيقين طبقا للقانون رقم 35لسنه 1978
فانتا نرسل هذا الانذار لسيادته لاختصامه قانونا بتطبيق عقاب رادع لتلك  المطربة".

واختتم مخفوظ انذاره المرسل بخطاب موصي بإشعار الوصول مطالبة نقيب الموسيقين  قرار بشطب عضويه المطربة المغمورة إيناس عز الدين أو تجميد عضويتها لفتره طويلة ومنع المنشات الموسيقيه من التعامل مع ايناس عز الدين.

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