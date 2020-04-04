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إنذار رسمي لنقابة الموسيقين لشطب عضوية إيناس عزالدين
السبت 04/أبريل/2020 - 10:49 ص
مـروة هيـكل
أرسل أيمن محفوظ المحامي انذار رسمي للفنان هاني شكر نقيب الموسيقين يطالب فيه بشطب عضوية المطربة ايناس عز الدين من نقابة الموسيقين بعد ثبوت عدم صحة ادعاءها باصابتها بمرض كورونا وقيامها بعمل فيديوهات تهدف الي الاساءه لسمعة مصر وتكدير السلم المجتمعي.
وأضاف أيمن محفوظ المحامي أنه بعد ثبوت توجهاتها السياسية المعادية للدولة ومنح الفرصة لاستغلال قنوات الإخوان تلك الادعاءات الكاذبة في التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشرها السلبيات لهدم مجهودات الدولة لمواجهه كورونا.
وأكمل محفوظ ورغم إتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم بلاغات ضدها لمحاسبتها علي تلك الأفعال الغير مسئولة الا ان معاقبتها جنائيا لا يمنع من إتخاذ قرار إداري بشطب او تجميد عضويتها بنقابه الموسيقين.
واستطرد محفوظ قائلا: نقيب الموسيقين هو الممثل القانوني لنقابة الموسيقين طبقا للقانون رقم 35 لسنه 1978 وأن نقابه الموسيقين تساند الدولة بقرارت تتسم بالوطنية وبناء عليه نرسل هذا الانذار له لاختصامه قانونا بتطبيق عقاب رادع لتلك المطربة.
واختتم مخفوظ انذاره المرسل بخطاب موصي باشعار الوصول مطالبا نقيب الموسيقين بإصدار قرار بشطب عضوية المطربة المغمورة ايناس عز الدين او تجميد عضويتها لفترة طويلة ومنع المنشات الموسيقية من التعامل معها.
أحدث تطورات كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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