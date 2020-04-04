إنذار رسمي لنقابة الموسيقين لشطب عضوية إيناس عزالدين

أرسل أيمن محفوظ المحامي انذار رسمي للفنان هاني شكر نقيب الموسيقين يطالب فيه بشطب عضوية المطربة ايناس عز الدين من نقابة الموسيقين بعد ثبوت عدم صحة ادعاءها باصابتها بمرض كورونا وقيامها بعمل فيديوهات تهدف الي الاساءه لسمعة مصر وتكدير السلم المجتمعي.





وأضاف أيمن محفوظ المحامي أنه بعد ثبوت توجهاتها السياسية المعادية للدولة ومنح الفرصة لاستغلال قنوات الإخوان تلك الادعاءات الكاذبة في التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشرها السلبيات لهدم مجهودات الدولة لمواجهه كورونا.





وأكمل محفوظ ورغم إتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم بلاغات ضدها لمحاسبتها علي تلك الأفعال الغير مسئولة الا ان معاقبتها جنائيا لا يمنع من إتخاذ قرار إداري بشطب او تجميد عضويتها بنقابه الموسيقين.





واستطرد محفوظ قائلا: نقيب الموسيقين هو الممثل القانوني لنقابة الموسيقين طبقا للقانون رقم 35 لسنه 1978 وأن نقابه الموسيقين تساند الدولة بقرارت تتسم بالوطنية وبناء عليه نرسل هذا الانذار له لاختصامه قانونا بتطبيق عقاب رادع لتلك المطربة.





واختتم مخفوظ انذاره المرسل بخطاب موصي باشعار الوصول مطالبا نقيب الموسيقين بإصدار قرار بشطب عضوية المطربة المغمورة ايناس عز الدين او تجميد عضويتها لفترة طويلة ومنع المنشات الموسيقية من التعامل معها.



