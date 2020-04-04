مساعد رئيس "الوفد" السابق يوضح أهداف مبادرة "صندوق صحة مصر"

قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن مبادرته التي سوف يطلقها "صندوق صحة مصر"، تأتي كمساهمة من رجال الاعمال والمجتمع المدني والمواطنين في دعم المنظومة الصحية في مصر.





وشدد قورة، في بيان له، على ضرورة دعم المنظومة الصحية وتطويرها خلال الفترة القادمة، وتقديم كافة الدعم الممكن للأطقم الطبية، لتأكيد دعم المجتمع وتقديره لمجهودهم، لافتا: الجيش الأبيض هو خط الدفاع عن مصر ومواطنيها خلال المرحلة الحالية ولا بد من تقديم كافة الدعم الممكن لهم.





وأشار إلى أن المبادرة سوف يكون لها مجلس أمناء، كما سوف تنظم حملات طرق أبواب وجولات على المستشفيات في المناطق النائية، بجانب وإدارة تبرعات للتواصل مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ونجوم المجتمع.





وتابع: سوف يكون للمبادرة مساهمات مالية وعينية ومعنوية لدعم المنظومة الطبية والأطقم العاملة، كما سوف تدافع عن حقوقهم التشريعية بالتواصل مع الحكومة والبرلمان لإقرار تشريعات في صالحهم وزيادة دعمهم في الموازنة العامة.





أحدث تطورات كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



