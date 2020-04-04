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كورونا يتصدر أبحاث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

السبت 04/أبريل/2020 - 10:55 ص
الدكتورة سعاد عبد الرحيم
الدكتورة سعاد عبد الرحيم
آيات عامر
يعمل أساتذة وأعضاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حاليا على تقديم رؤية حول فيروس كورونا المستجد "الأزمة والفرص" للخروج منها بمؤشرات تصلح لأبحاث متعددة تؤرخ لهذه الفترة غير المتكررة في تاريخ العالم.

ويأتي ذلك في ظل اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومع تطور الأحداث، ومواكبةً هذا التطور، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه جارٍ حاليا وضع آليات العمل على تقديم رؤية ذات دلالات علمية حول فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الراهنة.

وأضافت مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنها تعمل على ترسيخ جهود الدولة والقرارات التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار الفيروس، ومدى استجابة المواطنين ووعيهم لهذه القرارات، وكذلك أيضا مدى تأثير هذه الازمة على الاقتصاد والقطاع غير الرسمي والعمالة اليومية وكيفية الخروج منها.

وتابعت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه يتم حاليا العمل على إيجاد طريقة لإعداد الرؤية البحثية حول فيروس كورونا من خلال استطلاع الآراء للوصول إلى بيانات ومعلومات علمية تعكس الصورة الحقيقية للواقع، والخروج بالعديد من الأبحاث والتوصيات التي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط وكيفية إدارة الأزمات ومواجهة التحديات.

جدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد واتباع تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بوضع خطة تضمن سلامة العاملين.

وتم تعليق كافة الأنشطة الخاصة بالندوات والاجتماعات منعًا لأي تجمعات بالمركز وأيضا الأنشطة الخاصة بإجراء البحوث الميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول القضايا المجتمعية.

كما تم تخفيض عدد العاملين بالمركز بما لا يخل بآليات العمل وأيضا منح العاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر، لا سيما وأن المركز يقوم بإعداد الأبحاث والدراسات العلمية التي تساعد متخذي القرار على وضع الخطط والقرارات التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات والقضايا المجتمعية.

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