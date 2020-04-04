مليون و400 ألف جنيه تكاليف مد خطوط مياه لقرى سمالوط بالمنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا: إنه جارٍ مد خطوط مياه قطر 4 بوصة لعدد من القرى بمركز سمالوط، في إطار خطة الشركة لدعم المناطق المحرومة داخل المحافظة بخطوط المياه، وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.





وأضاف "الشهاوي" أن الخطوط التي يتم تركيبها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 7000 متر، وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية مليون 400 ألف جنيه، وتم توصيلها بالمجالس القروية بالبيهو وقلوصنا ومدينة سمالوط وبني غني.





وأكد رئيس شركة المنيا، اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.





وأضاف "الشهاوي" أنه بناءً على تعليمات كل من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد تم توزيع 1500 كمامة وجوانتي والعديد من المستلزمات الأخرى على العاملين بالصرف الصحي بكافة الفروع بالمحافظة.





وأضاف أنه تم طباعة وتوزيع أكثر من 3500 ملصق للتوعية داخل المحطات وخارجها وذلك لنشر ثقافة التعامل بين العاملين داخل المحطات والتعامل مع الجمهور بالخارج للوقاية من الإصابة بالعدوى.

ولفت "الشهاوي" إلى أنه تم تكليف مديري الأفرع بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتطهير وتعقيم الشوارع العامة والمصالح الحكومية، حيث تمت أعمال التطهير والتعقيم بكافة المراكز في المحافظة وشملت محطات السكة الحديد والمستشفيات ومجمعات المواقف.





وأشار إلى أنه تم وضع خطة لاستكمال التطهير والتعقيم كنوع من المشاركة المجتمعية، وأن الشركة على استعداد تام لتقديم خدمات الدعم والمساندة لكافة المصالح داخل المحافظة متى طلب منها.

افتتاح مستشفى ملوي العام لاستقبال مصابي كورونا



وافتتح اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى ملوي العام، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع انحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وأسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، وعامر طه، رئيس مركز ملوي.

وتفقد المحافظ غرف العزل المجهزة بالمستشفى، حيث اطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال لقائه بالفريق الطبي بالمستشفى، أشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهه هذا المرض.



