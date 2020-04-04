تامر حسني عن مسلسل "رجالة البيت": "هيهون على الناس"

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حرص الفنان تامر حسني على تهنئة صديقه أكرم حسني وأحمد فهمي على مسلسلهم الجديد"رجالة البيت"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر حسني صورة من البرومو الخاص بالمسلسل، وعلق على الصورة قائلًا :"مبرووووك يا أغلى الناس، المسلسل اللي هيهون عالناس".



يُشار أن مسلسل"رجالة البيت "كان يحمل في البداية اسم"تيمون وبومبا"،وهو بطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد،أكرم حسني، لطفي لبيب،ويزو، عارفة عبد الرسول، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى وإنتاج سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.



والجدير بالذكر أن آخر أفلام تامر حسني السينمائية فيلم "الفلوس"، وهو بطولة تامر حسني،عائشة بن أحمد،زينة،نانسي صلاح،محمد سلام، خالد الصاوي،من تأليف محمد عبد المعطي،إخراج سعيد الماروق.