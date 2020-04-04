الصين تفجر مفاجأة سارة عن كورونا.. وتعلن شفاء 94% من المصابين

ذكرت بيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين أن 1562 شخصا فقط من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في المستشفيات حاليا، وفجرت مفاجأة سارة بإعلانها شفاء 94%من جميع المصابين بالفيروس.





ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصا وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات.





وأعلنت بكين أيضا أربع حالات وفاة جديدة أمس الجمعة، أي إن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.





وسجلت الصين اليوم السبت 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تراجعا من 31 حالة يوم أمس الجمعة، من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.





وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.



