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الصين تفجر مفاجأة سارة عن كورونا.. وتعلن شفاء 94% من المصابين
السبت 04/أبريل/2020 - 10:58 ص
ذكرت بيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين أن 1562 شخصا فقط من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في المستشفيات حاليا، وفجرت مفاجأة سارة بإعلانها شفاء 94%من جميع المصابين بالفيروس.
ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصا وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات.
وأعلنت بكين أيضا أربع حالات وفاة جديدة أمس الجمعة، أي إن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.
وسجلت الصين اليوم السبت 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تراجعا من 31 حالة يوم أمس الجمعة، من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.
أحدث تطورات كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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