روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، 582 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، في وقت سابق 7 وفيات و 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية، انتشر فيروس كورونا بشكل كبير، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.