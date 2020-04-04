تقارير إسبانية .. برشلونة لن يترك ديمبلي إلا بعرض 'ذهبي'









تحوم الشكوك حول مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني مع الفريق خلال الموسم المقبل.





ودخل ديمبلي في دوامة من الإصابات هذا الموسم مع برشلونة، كان آخرها إصابته في الفخذ في شهر فبراير الماضي.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة لن يقبل برحيل ديمبلي إلا من خلال "عرض ذهبي"، بحسب وصف الصحيفة، في إشارة لرغبة برشلونة في الحصول على مقابل مادي كبير للتخلي عنه.





وأوضحت الموندو، أنه وعلى الرغم من تكرار إصابات اللاعب صاحب الـ22 عاماً منذ إلتحاقه بالفريق في صيف عام 2017، إلا أن برشلونة لن يتخلى عن اللاعب بسهولة.





وغاب ديمبلي عن 63 مباراة ممكنة مع برشلونة منذ انضمامه مقابل 120 مليون يورو من بوروسيا دورتموند، حيث خاض 74 مباراة فقط سجل خلالها 19 هدفاً ومرر 17 تمريرة حاسمة، وفاز مع الفريق بأربعة ألقاب.



