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تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا

السبت 04/أبريل/2020 - 11:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 191.

 

وسجبت السلطات الصحية الإندونيسية، 106 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2092، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

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