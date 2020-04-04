مقترح برلماني بإدراج المسعفين ضمن زيادة بدل المهن الطبية

وجهت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، وذالك للمطالبة بإدراج العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في زيادة بدل المهن الطبية.





وأوضحت النائبة، أن هيئة الإسعاف المصرية والعاملين فيها غير مخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014 حيث أن هيئة الإسعاف المصرية لها لائحة خاصة بها وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف.





وأردفت نائبة البرلمان، أن هناك دور كبير ومميز يلعبه العاملين بهيئة الإسعاف المصرية خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر دورهم، والعبء الكبير الواقع على عاتقهم، وحجم الضرر الذي يلاحقهم أيضًا وهو ما يتطلب من الحكومة إدراجهم في قرار زيادة بدل المهن الطبية، تقديرًا لهم.





وطالبت، بإدارج جميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في باقي القرارات الحكومية والتي تشمل زيادة البدل بنسبة 75% لجميع العاملين بالهيئة، وكذالك إدراج العاملين في صندوق المخاطر المزمع إنشاءه، والمكافآت التي وجهت الدولة بصرفها للمتعاملين مع حالات فيروس "كورونا".





وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".





وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".





وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".





ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



