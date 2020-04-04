Advertisements

كورونا ينقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد

السبت 04/أبريل/2020 - 01:04 م
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي

يخشى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تأير الأزمة المالية الطاحنة بسبب فيروس كورونا على خططه في الاحتفاظ بنجومه مثل كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

 وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن مجموعة فنادق أكور الراعي الرسمي الرئيسي لباريس سان جيرمان أكدت على عدم دفع المستحقات المالية المترتبة عليها للنادي في حال لم يتم استئناف الموسم.

 

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لن يتلقى الدفعة الثانية من الراعي الأهم له في الآونة الأخيرة إن لم يتم استئناف الموسم، وتقدر الدفعة حوالي 50 إلى 80 مليون يورو مما قد يلعب دورًا مؤثرًا في الإسراع بانتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد كورونا فيروس كورونا الدوري الاسباني

أخبار تهمك

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعة و 19 دقيقة

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عرض ضخم من برشلونة لضم صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

الأهلي يكرر سيناريو صالح جمعة مع فتحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

مشكلة صحية تنهي حلم برشلونة في نيمار

منذ 41 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

كيليان مبابي يثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

ريال مدريد يقترب خطوة من حسم صفقة مبابي

ريال مدريد يخدع باريس في صفقة مبابي

كيليان مبابي يحدد موعد انتقاله إلى ريال مدريد

مخطط مبابي الجديد للرحيل لريال مدريد

كيليان مبابي يرد على "سؤال" ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:57 ص

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

10:44 ص

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:39 ص

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم