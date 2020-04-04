كورونا ينقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد

يخشى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تأير الأزمة المالية الطاحنة بسبب فيروس كورونا على خططه في الاحتفاظ بنجومه مثل كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن مجموعة فنادق أكور الراعي الرسمي الرئيسي لباريس سان جيرمان أكدت على عدم دفع المستحقات المالية المترتبة عليها للنادي في حال لم يتم استئناف الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لن يتلقى الدفعة الثانية من الراعي الأهم له في الآونة الأخيرة إن لم يتم استئناف الموسم، وتقدر الدفعة حوالي 50 إلى 80 مليون يورو مما قد يلعب دورًا مؤثرًا في الإسراع بانتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.