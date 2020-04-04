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المنصة التعليمية Edmodo | رابط منصة "ادمودو" للمعلمين والطلاب لدخول الفصل الالكتروني بكود الطالب وكود الفصل.. اعرف خطوات التسجيل

السبت 04/أبريل/2020 - 11:10 ص
المنصة التعليمية Edmodo
المنصة التعليمية Edmodo

المنصة التعليمية Edmodo | رابط منصة "ادمودو" للمعلمين والطلاب لدخول الفصل الالكتروني بكود الطالب وكود الفصل.. اعرف خطوات التسجيل

المنصة التعليمية Edmodo، تزايدت في الأونة الأخيرة عمليات البحث بشكل مكثف على منصة ادمودو التعليمية، وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم خطوات عمل حساب على المنصة للطلاب والمعلمين، موضحة كيفية ربط ايميل بريد أوفيس 365 للمعلم على التابلت والموبايل للدخول على الفصل الالكتروني وتقديم البحث المطلوب والتواصل بين المعلم والطالب وإمكانية عمل حساب ولي الأمر على منصة ادمودو لمتابعة الطالب مع المعلم.

رابط المنصة التعليمية Edmodo
يمكن لجميع الطلاب والطالبات الدخول على رابط المنصة التعليمية Edmodo من خلال كود الطالب الخاص به حيث سيتمكن من الدخول والاستفادة منها، ويمكنكم الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

خطوات تسجيل الطالب على المنصة التعليمية Edmodo
تعرف من خلال الفيديو الفرق بين كود الطالب وكود الفصل وكيفية تسجيل الطالب في المنصة التعليمية Edmodo، يمكن للطلاب الدخول على موقع منصة ادمودو، كتابة الاسم الأول في المربع الأول وباقي الإسم في المربع الثاني، إدخال رقم الفصل وهو رقم يحصل عليه الطالب من مدرسه بالمدرسه، كتابة اليوزر نيم والرقم السري الذي يريده.


خطوات إنشاء حساب المعلم على المنصة التعليمية Edmodo
نستعرض لكم طريقة وخطوات إنشاء حساب المعلم على المنصة التعليمية Edmodo، حيث يمكنكم استخدام كود المعلم والباسورد الذي تم تفعيله لك من قِبل وزارة التربية والتعليم على إيميل أوفيس 365 في الصفحة الشخصية للمعلم، وفي حالة عدم حصول المعلم على الباسورد يمكنك الدخول على بوابة المعلم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وقم أيضًا بتعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول البريد الالكتروني وفيها ستجد باسوورد دخول منصة التعليم ادمودو لتفعيل ايميل وباسورد المعلم قم بنسخ الايميل وسجل الدخول على منصة ادمودو اضغط هنا ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام ايميل office 365.

المنصة التعليمية Edmodo | رابط منصة "ادمودو" للمعلمين والطلاب لدخول الفصل الالكتروني بكود الطالب وكود الفصل.. اعرف خطوات التسجيل

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