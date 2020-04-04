المنصة التعليمية Edmodo | رابط منصة "ادمودو" للمعلمين والطلاب لدخول الفصل الالكتروني بكود الطالب وكود الفصل.. اعرف خطوات التسجيل





المنصة التعليمية Edmodo، تزايدت في الأونة الأخيرة عمليات البحث بشكل مكثف على منصة ادمودو التعليمية، وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم خطوات عمل حساب على المنصة للطلاب والمعلمين، موضحة كيفية ربط ايميل بريد أوفيس 365 للمعلم على التابلت والموبايل للدخول على الفصل الالكتروني وتقديم البحث المطلوب والتواصل بين المعلم والطالب وإمكانية عمل حساب ولي الأمر على منصة ادمودو لمتابعة الطالب مع المعلم.



