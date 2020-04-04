"بتوحشيني" لفضل شاكر تتخطى ربع مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

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حققت أغنية "بتوحشيني" للمطرب فضل شاكر، نجاحا كبيرًا،حيث تخطت مشاهدتها حاجز الربع مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور يومين على طرحها عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"،كما احتلت المركز السابع في قائمة "الترند".





يُشار أن أغنية "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع علي أباظة، وتريات يحيى الموجي، صولو كمان محمود سرور، قانون ماجد سرور، ناي محمد عاطف، مهندس صوت رامي سليمان، مكس وماستر خالد رؤوف.



والجدير بالذكر أن فضل شاكر طرح مؤخرًا أغنية "مع السلامة"، وهي من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد،توزيع علي أباظة، وتريات يحيى الموجي.