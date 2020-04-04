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رئيس برشلونة يضرب عصفورين بحجر "مارتينيز"

السبت 04/أبريل/2020 - 01:56 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

يواصل جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني السعي سرًا للاحتفاظ برئاسة النادي في الدورة الانتخابية المقبلة.

 

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بارتوميو يحاول بكل الطرق ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي كصفقة انتخابية في المقام الأول ثم إرضاء ليونيل ميسي نجم الفريق.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ضم مارتينيز المطلوب الأول من ليونيل ميسي سيساهم في تجديد عقده وبالتالي تحقيق مكسب كبير لبارتوميو قبل الانتخابات المقبلة.

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