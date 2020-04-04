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"الصناعة": تشغيل معامل "الكيمياء" بطاقتها القصوى لمواجهة الطلب المتزايد

السبت 04/أبريل/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تعمل وزارة الصناعة متمثلة في مصلحة الكمياء بكامل طاقتها من أجل توفير احتياجات السوق المحلى من المطهرات ولاوزام الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذي وصل عدد الاصابات به في محافظات الجمهورية إلى 985 حالة.
 
كثفت مصلحة الكيمياء من خدماتها المقدمة لمجتمع الاعمال من خلال تشغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة سواء بالمقر الرئيسي او الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الاطار أوضح مجدى فهمي رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة تتلقى يومياً أكثر من 500 عينة من المطهرات والمنظفات والكحول والكمامات لتحليلها وقياس مدى مطابقتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية وصلاحيتها للاستخدام وذلك بهدف حماية المواطن المصري من عمليات الغش التجاري والصناعي

وقال ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية باقصى طاقاتها بمعاملها المجهزة بأحدث الاجهزة المتقدمة والمعتمدة دولياً طبقاً للايزو 17025 ومن خلال 8 فروع بالقاهرة والاسكندرية والسويس واسيوط وسفاجا وبورسعيد ودمياط، مشيراً الى ان المصلحة تعمل وفق خطة الحكومة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا حيث تعمل على التأكد من مدى مطابقة منتجات التطهير والتنظيف والتعقيم للمعايير العالمية بهدف الحد من انتشار هذا الوباء

 ولفت فهمي الى ان المصلحة لديها عدد من المعامل المعنية بتحليل منتجات التطهير والتنظيف والتعقيم تشمل معمل المنظفات والصابون وهو معمل معتمد دولياً حيث يقوم بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والدولية لكافة المنظفات المستخدمة، الى جانب معامل الكحوليات والكروماتوجراف وهي معامل معتمدة دولياً حيث تقوم بتحليل عينات الكحول المستخدم فى التعقيم لتحديد الدرجة الكحولية "نقاوة الايثانول ونسبته" والكشف عن وجود الميثانول ونسبته، مشيراً الى ان المصلحة لديهاً ايضاً معمل الميكروبيولوجي المعتمد دولياً والذي يقوم باجراء اختبار القدرة التطهيرية والقدرة على قتل البكتريا والفطريات للمنتجات بالاضافة الى معمل الغير عضوية وهو معمل معتمد دولياً يقوم بتحليل عينات الكلور وتطبيق المواصفة القياسية لاثبات مدى مطابقته وكذلك تحليل عينات ماء الاكسجين

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