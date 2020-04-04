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تسجيل 8 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

السبت 04/أبريل/2020 - 11:36 ص
الرئيس الفلبيني
الرئيس الفلبيني
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، 8 وفيات إضافة إلى 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

وسجلت السلطات الصحية الفلبينية، أمس الجمعة، 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد تسجله في يوم واحد.

 

وفقًا لوزارة الصحة الفلبينية، أن أحدث الأرقام رفعت إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 144، بينما وصل إجمالي المصابين إلى 3094 حالة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة الفلبين لدى لبنان، برنارديتا كاتالا، توفيت فجر اليوم في بيروت عن عمر يناهز 62 عاما.

 

وزاد عدد حالات كوفيد-19 إلى أكثر من المثلين في جنوب آسيا على مدى الأسبوع الماضي، ويحذر خبراء الصحة من أن أنظمة الصحة العامة الواهنة هذه المنطقة التي يعيش فيها خمس سكان العالم لن تقدر على استيعاب تفشي الوباء.

 

أعلنت السلطات الفلبينية، وفاة سفيرتها لدى لبنان بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفلبينية، إصابة رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، مما دفع وزير الدفاع بالبلاد إلى الخضوع للحجر الذاتي بعد مخالطته.

 

وكان وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا، قال إنه سيخضع إلى الحجر الصحي المنزلي، الجمعة، بعد أن كان في اجتماعين أخيرين مع الجنرال فيليمون سانتوس جونيور، الذي كشف عن إصابته بالفيروس. وقال الاثنان إنهما في حالة جيدة.

 

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