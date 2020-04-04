Advertisements

الأهلي يرفض الخليفة الأجنبي لأحمد فتحي

السبت 04/أبريل/2020 - 02:26 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي

رفض رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة ضم لاعب أجنبي كتعويض لأحمد فتحي الذي أعلن رحيله عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الكروي الحالي بعد أزمة عدم تجديده عقده.

 

وقرر رينيه فايلر الاعتماد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي حال استئناف النشاط الكروي بعد أزمة فيروس كورونا على أن يكون البديل الذي يتم التعاقد معه من اللاعبين المحليين.

 

وتتجه أنظار الأهلي إلى باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي لإجادته في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع وهو ما يعد مميزة لا تتوجد في كثير من اللاعبين الموجودين على الساحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النادي الاهلي الاهلي احمد فتحي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

ريال مدريد يفسح المجال أمام برشلونة لضم صفقة الموسم

منذ 42 دقيقة

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس برشلونة يضرب عصفورين بحجر "مارتينيز"

منذ 37 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 4 ساعات

عقب غلقه نتيجة إصابات كورونا.. 3 تحركات جديدة بشأن معهد الأورام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

فحص طبي لأحمد فتحي في الأهلي

فحص طبي لأحمد فتحي في الأهلي

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

الأهلي يعقد جلسة حاسمة للتجديد لأحمد فتحي

احمد فتحي يرحل رسميا عن النادي الاهلي بنهاية الموسم.. وهذه وجهته القادمة

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

10:44 ص

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

11:57 ص

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:39 ص

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم