الأهلي يرفض الخليفة الأجنبي لأحمد فتحي

رفض رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة ضم لاعب أجنبي كتعويض لأحمد فتحي الذي أعلن رحيله عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الكروي الحالي بعد أزمة عدم تجديده عقده.

وقرر رينيه فايلر الاعتماد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي حال استئناف النشاط الكروي بعد أزمة فيروس كورونا على أن يكون البديل الذي يتم التعاقد معه من اللاعبين المحليين.

وتتجه أنظار الأهلي إلى باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي لإجادته في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع وهو ما يعد مميزة لا تتوجد في كثير من اللاعبين الموجودين على الساحة.