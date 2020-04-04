جهاز سوهاج الجديدة يسترد قطعة أرض بعد التعدى عليها للمرة الثانية

أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه تم شن حملة لإزالة التعديات واسترداد قطعة أرض بمساحة حوالى فدان ونصف من الأراضى المملوكة بمدينة سوهاج الجديدة.









واستغل المعتدى الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد وقام بالتعدى على قطعة الأرص بتحويلها إلى أرض زراعية، رغم أنه سبق تنفيذ قرار إزالة للتعدى على ذات قطعة الأرض فى وقت سابق.









وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم: إن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات عن قطعة الأرض واستردادها للمرة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدى، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث تم تجهيز جميع المعدات العاملة في الجهاز لتنفيذ الحملة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المعتدين والمخالفين فى استيداء حق الدولة ومنع التعديات.



