مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية









اقترب النادي الأهلي بشكل كبير جدا من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان النادي الأهلي قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز في الصيف القادم لتعويض رحيل أحمد فتحي عن الفريق.





وأبلغ رجب بكار إدارة نادي بيراميدز برغبته في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي لمحاولة تسهيل الصفقة على النادي الأحمر.





وقد حصل النادي الأهلي بالفعل على توقيع رجب بكار خلال الساعات القليلة الماضية.



