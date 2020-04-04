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مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

السبت 04/أبريل/2020 - 11:39 ص
حسام مجدي


اقترب النادي الأهلي بشكل كبير جدا من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز في الصيف القادم لتعويض رحيل أحمد فتحي عن الفريق.

وأبلغ رجب بكار إدارة نادي بيراميدز برغبته في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي لمحاولة تسهيل الصفقة على النادي الأحمر.

وقد حصل النادي الأهلي بالفعل على توقيع رجب بكار خلال الساعات القليلة الماضية.

ويتبقى الآن أن ينهي النادي الأهلي الاتفاق مع نادي بيراميدز لضم رجب بكار في الفترة القادمة بشكل رسمي ويتمكن من إنهاء الصفقة.

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