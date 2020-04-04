مسؤول بريطاني: لن نخفيف قواعد الإغلاق الصارمة حتى نهاية مايو

صرح مستشار حكومي بارز في بريطانيا، اليوم السبت، بأن البلاد لن تكون قادرة على تخفيف قواعد الإغلاق الصارمة حتى نهاية شهر مايو، محذرًا من أن انتشار فيروس كورونا يجب أن يتباطأ ويجب إجراء اختبار مكثف.





وقال نيل فيرجسون، الأستاذ الرائد في علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج لندن، إن العمل جارٍ لتحديد كيفية إدخال المزيد من القواعد المريحة في الوقت المناسب، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "نريد الانتقال إلى وضع يمكننا فيه بحلول نهاية مايو على الأقل أن نتمكن من استبدال بعض الإجراءات الأقل كثافة، والتي تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا والاختبار، بالإغلاق الكامل الذي لدينا الآن".





وأوضح: "هناك قدر كبير من العمل الجاري للنظر في كيفية استبدال بعض المسافات الاجتماعية المكثفة للغاية الموجودة حاليًا بنظام يعتمد بشكل أكبر على الاختبار المكثف، والوصول السريع جدًا إلى الاختبار، وتتبع العقود".





وأردف المسؤول: "ولكن من أجل استبدال هذا النظام بما نقوم به الآن، نحن بحاجة إلى تخفيض أعداد الحالات."





وضعت الحكومة بريطانيا في حظر واسع النطاق، وأغلقت الحانات والمطاعم وجميع المتاجر تقريبًا، بينما حظرت التجمعات الاجتماعية وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم ما لم يكن من الضروري للغاية الخروج.





وبحلول يوم الجمعة، ارتفع عدد القتلى في بريطانيا بسبب جائحة العالم إلى 3605، من بين 38168 شخصًا ثبتت إصابتهم بمرض الجهاز التنفسي الشديد العدوى المعروف باسم COVID-19.



