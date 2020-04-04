الأرصاد: موجة حارة تبدأ اليوم وتنتهي في هذا الموعد.. وهذه درجة الحرارة المتوقعة

قالت خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن البلاد تشهد موجة حارة بداية من صباح اليوم وتنتهي مساء اليوم السبت الموافق 4/4/2020.





وعن درجة الحرارة المتوقعة، تشهد القاهرة الكبرى 35 درجة وهذا يعد أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.





وأكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، أن درجات الحرارة ترتفع خلال 48 ساعة بشكل ملحوظ بمعدل 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل في بداية الليل وبارد خلال الساعات المتأخرة منه.





وحذر من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق وإلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة فوق مسطح البحر المتوسط.





موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس

وقال وحيد سعودي، إن درجة الحرارة تنخفض تدريجيا وتعود إلى معدلاتها الطبيعية ظهر غدا الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.





وقدمت هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح لمواجهة الموجة الحارة:





- على مرضى حساسية الصدر والرمد الحفاظ على أنفسهم وعدم التعرض لهذه الموجة، وعلى مرضى القلب المكوث في المنزل وتهويته جيدا.



