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غياب محمد صلاح يورط ليفربول في 2021
السبت 04/أبريل/2020 - 03:32 م
الفجر الرياضي
يواجه
نادي ليفربول الإنجليزي أزمة كبيرة في فقدان محمد صلاح خلال عدد كبير من المباريات
خلال عام 2021.
وذكرت صحيفة
ميرو أن فريق ليفربول يواجه احتمالية غياب المهاجم محمد صلاح لعدة أشهر في عام
2021 بسبب سيل من الاستحقاقات الدولية وذلك نظراً لتأجيلها في العام الحالي بسبب
كورونا إذ تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير بينما من
المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في يوليو وأغسطس.
وقال أحمد
حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق إن محمد صلاح سيكون مطالباً بالانضمام للمنتخب
المصري للمشاركة معه في الاستحقاقات الدولية وليس لليفربول الحق في رفض ذلك وفقًا
لقواعد الاتحاد الدولي.
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