غياب محمد صلاح يورط ليفربول في 2021

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي أزمة كبيرة في فقدان محمد صلاح خلال عدد كبير من المباريات خلال عام 2021.

وذكرت صحيفة ميرو أن فريق ليفربول يواجه احتمالية غياب المهاجم محمد صلاح لعدة أشهر في عام 2021 بسبب سيل من الاستحقاقات الدولية وذلك نظراً لتأجيلها في العام الحالي بسبب كورونا إذ تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير بينما من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في يوليو وأغسطس.

وقال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق إن محمد صلاح سيكون مطالباً بالانضمام للمنتخب المصري للمشاركة معه في الاستحقاقات الدولية وليس لليفربول الحق في رفض ذلك وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي.