Advertisements

غياب محمد صلاح يورط ليفربول في 2021

السبت 04/أبريل/2020 - 03:32 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي أزمة كبيرة في فقدان محمد صلاح خلال عدد كبير من المباريات خلال عام 2021.

 

وذكرت صحيفة ميرو أن فريق ليفربول يواجه احتمالية غياب المهاجم محمد صلاح لعدة أشهر في عام 2021 بسبب سيل من الاستحقاقات الدولية وذلك نظراً لتأجيلها في العام الحالي بسبب كورونا إذ تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير بينما من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في يوليو وأغسطس.

 

وقال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق إن محمد صلاح سيكون مطالباً بالانضمام للمنتخب المصري للمشاركة معه في الاستحقاقات الدولية وليس لليفربول الحق في رفض ذلك وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

راتب محمد صلاح بعد التخفيض بسبب كورونا

منذ ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

3 صفقات نارية تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ ساعة و نصف

مشرف التمريض ارتكب كارثة.. مفاجأة صادمة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

في غياب محمد صلاح.. ليفربول يتعادل سلبيا أمام بوري

محمد صلاح يهدر هدفا ليفربول أمام توتنهام (فيديو)

فان دايك يعلق على عودة محمد صلاح للتهديف

ملخص لمسات محمد صلاح نجم ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح يغيب 6 مباريات مع ليفربول

كلوب يتحدث عن سبب غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

02:26 م

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

03:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم