وزيرة التضامن توجه مناشدة إلى أصحاب المعاشات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار تقسيم صرف المعاشات إلى فئات وفقا لقيمة المعاش، جاء نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، والحرص على منع التكدسات لمواجهة فيروس كورونا.





وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن إجمالي من يصرفون المعاشات في مصر يصل إلى 7 مليون مواطن، ومن ثم تكدسهم أمام مكاتب البريد خطر على صحتهم، وخاصة أن أعمارهم تتخطى الـ 60 عاما.





وأضافت أن غدا سيبدأ صرف المعاشات للشريحة الثالثة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مدارس ومراكز شباب لصرف المعاشات حيث تم نقل ماكينات الصرف الآلي إليهم، وذلك بهدف زيادة منافذ صرف المعاشات، وتقليل الزحام، منوهة بأن هذه الاجراءات ستستمر حتى شهر يونيه.





وناشدت وزيرة التضامن، أصحاب المعاشات، فتح حساب بنكي، أو عمل كروت لصرف المعاش، حتى يتم صرف المعاش آليا، وذلك بهدف راحة أصحاب المعاشات، وتحقيق الشمول المالي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



