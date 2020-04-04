فرج عامر يطالب بانعقاد جلسات البرلمان عبر الفيديو كونفرانس

طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بدراسة إمكانية انعقاد مجلس النواب سواء الجلسات العامة أو اللجان النوعية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدا أن هناك حاجة ضرورية لانعقاد المجلس خلال الفترة الحالية وعدم تعطيل عمله ضمن إجراءات منع التجمعات.





وأشار "عامر"، في بيان له، أن البرلمان دوره مهم في هذه المرحلة، خاصة لمتابعة أداء الحكومة فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا وتقوييم أدائها وهو من صلب اختصاصات المجلس ولا يجوز تعطيله حاليا.





وشدد عضو مجلس النواب: هناك العديد من مشروعات القوانين التي تتطلب مناقشة مستفيضة داخل المجلس بحضور ومناقشة جميع النواب وخاصة قوانين مجلسي الشيوخ والنواب، وأيضا الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية، وغيرها الكثير، مشيرًا إلى أن جميع اللجان النوعية موكل إليها الآن مناقشة بنود الموازنة الجديدة وعقد اجتماعات مع الوزراء لمناقشة طلباتهم، وبالأخص لجنة الخطة والموازنة، ومن ثم فلا بد من انعقاد المجلس من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، أو على دراسة حضور الأعضاء وتوقيع الكشف الطبي عليهم.





أحدث تطورات كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



