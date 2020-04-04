سلبية نتائج تحاليل كورونا لـ 231 شخصا ببورسعيد

أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، أنه تم الكشف على 231 شخصا بعقارين تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، وتبين سلبيتهم لفيروس كورونا المستجد، وأنهم جميعا بصحة جيدة، جاء ذلك فى إطار المتابعه اليومية للحالة الصحية.





وأوضح "قاسم"، أنه تم إرسال فريق طبى من إدارة الطب الوقائي لتوقيع الكشف الطبي على سكان العقارين لمتابعة الحالة الصحية لهم، وتبين أن جميعهم فى حالة صحية جيدة وحالتهم مطمئنة للغاية ونتائج الكشف كلها جاءت سلبية.





وأضاف بيان صادر من حى الضواحى منذ قليل، أن الحالة المعنوية للمواطنين بعد إجراء الكشف عليهم مرتفعة للغاية، لإطمئنانهم على الحالة الصحية لهم ولأبنائهم، ومشيدين باهتمام القيادات التنفيذية بهم ورعايتهم الصحية أو الخدمية.





وأشار إلى أنه يتم تلبية طلبات السكان في كافه أحوالهم المعيشية من خلال التواصل الدائم معهم من قبل مسؤولي الحي سواء للإستفسار أو التواصل مع أماكن وجهات العمل التى يعملون بها لإخطارها من قبل رئيس الحي بأوضاعهم الاستثنائية وتوفيقها، وذلك للحفاظ على حقوقهم طوال فترة الحجز المنزلي والتى تستمر 14 يوما.





وأكد رئيس الحى، أنه فى هذا الصدد تم التواصل مع عدد من هذه الجهات التى يعملون بها والتى شملت مصانع بمنطقه الاستثمار ومديرية الكهرباء لهذا الغرض، كما سيتم مخاطبتها رسميآ من قبل الحي للحفاظ على حقوقهم.





كما أشرف اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، على توزيع وجبات غذائية يومية لسكان عمارة الحجز المنزلى بمنطقه الوفاء، موضحا أنه تم التحاور مع قاطني هذه الوحدات السكنية التي تقع تحت الحجر المنزلي وأكد لهم أن الدولة تقف معهم وتم إتخاذ هذه الإجراءات لمصلحتهم والحفاظ على سلامتهم.





وأكد "قاسم"، أنه يتم المرور اليومي من مديرية الصحة والطب الوقائي لمتابعة الحالة الصحيه لهم، كما يتم توزيع مواد غذائية (وجبات غداء)، من قبل مديرية التضامن الاجتماعي لكل أسرة، مضيفا أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتابع الوضع باهتمام شديد، وأعطى تعليماته إلى كافه الجهات المعنية بتنفيذ وتلبية كافه المطالب لحين الانتهاء من فترة الحجر.





ولفت إلى أن الحي مسئول عن كل مواطن في الحجر وعلى أتم الإستعداد لتلبية أية مطالب، كما يتم توزيع أكياس للقمامة لكل شقة لتجميع القمامة على أن يتم نزول الأكياس الساعة الرابعة عصرا عند بوابة العمارة والدفع بعنصر التطهير الخاص بالحي لتطهير الأكياس قبل رفعها من قبل عمال النظافة.



