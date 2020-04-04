Advertisements

سلبية نتائج تحاليل كورونا لـ 231 شخصا ببورسعيد

السبت 04/أبريل/2020 - 12:22 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، أنه تم الكشف على 231 شخصا بعقارين تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، وتبين سلبيتهم لفيروس كورونا المستجد، وأنهم جميعا بصحة جيدة، جاء ذلك فى إطار المتابعه اليومية للحالة الصحية. 

وأوضح "قاسم"، أنه تم إرسال فريق طبى من إدارة الطب الوقائي لتوقيع الكشف الطبي على سكان العقارين لمتابعة الحالة الصحية لهم، وتبين أن جميعهم فى حالة صحية جيدة وحالتهم مطمئنة للغاية ونتائج الكشف كلها جاءت سلبية. 

وأضاف بيان صادر من حى الضواحى منذ قليل، أن الحالة المعنوية للمواطنين بعد إجراء الكشف عليهم مرتفعة للغاية، لإطمئنانهم على الحالة الصحية لهم ولأبنائهم، ومشيدين باهتمام القيادات التنفيذية بهم ورعايتهم الصحية أو الخدمية. 

وأشار إلى أنه يتم تلبية طلبات السكان في كافه أحوالهم المعيشية من خلال التواصل الدائم معهم من قبل مسؤولي الحي سواء للإستفسار أو التواصل مع أماكن وجهات العمل التى يعملون بها لإخطارها من قبل رئيس الحي بأوضاعهم الاستثنائية وتوفيقها، وذلك للحفاظ على حقوقهم طوال فترة الحجز المنزلي والتى تستمر 14 يوما. 

وأكد رئيس الحى، أنه فى هذا الصدد تم التواصل مع عدد من هذه الجهات التى يعملون بها والتى شملت مصانع بمنطقه الاستثمار ومديرية الكهرباء لهذا الغرض، كما سيتم مخاطبتها رسميآ من قبل الحي للحفاظ على حقوقهم. 

كما أشرف اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، على توزيع وجبات غذائية يومية لسكان عمارة الحجز المنزلى بمنطقه الوفاء، موضحا أنه تم التحاور مع قاطني هذه الوحدات السكنية التي تقع تحت الحجر المنزلي وأكد لهم أن الدولة تقف معهم وتم إتخاذ هذه الإجراءات لمصلحتهم والحفاظ على سلامتهم. 

وأكد "قاسم"، أنه يتم المرور اليومي من مديرية الصحة والطب الوقائي لمتابعة الحالة الصحيه لهم، كما يتم توزيع مواد غذائية (وجبات غداء)، من قبل مديرية التضامن الاجتماعي لكل أسرة، مضيفا أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتابع الوضع باهتمام شديد، وأعطى تعليماته إلى كافه الجهات المعنية بتنفيذ وتلبية كافه المطالب لحين الانتهاء من فترة الحجر. 

ولفت إلى أن الحي مسئول عن كل مواطن في الحجر وعلى أتم الإستعداد لتلبية أية مطالب، كما يتم توزيع أكياس للقمامة لكل شقة لتجميع القمامة على أن يتم نزول الأكياس الساعة الرابعة عصرا عند بوابة العمارة والدفع بعنصر التطهير الخاص بالحي لتطهير الأكياس قبل رفعها من قبل عمال النظافة. 

يذكر أن العقارين يقعا بمنطقتى الوفاء ومبارك وتضم الأولى 24 وحدة سكنية بمجموع سكان 79 فرد والثانية تضم 38 وحدة بمجموع 152 فرد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا تحاليل بورسعيد بوابة الفجر ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 26 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكرر سيناريو صالح جمعة مع فتحي

منذ ساعتين

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مشكلة صحية تنهي حلم برشلونة في نيمار

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"زيادة الأطباء على الطائرات".. كيف استعدت الحكومة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؟

إجراء الكشف الطبي المجاني لـ400 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الزقازيق‎

"مدبولي": الدولة لم تخفى شيئًا يخص فيروس كرونا (فيديو)

"بين الصدمة والهروب".. 5 حالات اشتباه في كورونا أصابت المصريين بالفزع

الحكومة اللبنانية تقر توزيع مساعدات للمتضررين من كورونا

بعد اكتشاف إصابات بكورونا.. حجر منزلي على سكان عمارتين في بورسعيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:57 ص

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

10:44 ص

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:39 ص

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم