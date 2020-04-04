غدًا.. حمدى الميرغنى وزوجته ضيفا برنامج"واحد من الناس"

Advertisements





يحل غدًا الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح ضيفا برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع البرنامج في الساعة التاسعة والنصف عبر فضائية النهار.



ويتطرق الحوار العديد من المواقف الكوميدية حول مسرح مصر، كيف كانت بدايتهم وعن الانطلاقة الكبيرة الذين حققوها مع الجمهور المصري، وعن أسرار من حياتهم الخاصة، وعن قصة الحب التي نشأت بينهم.



ويتحدث الميرغني عن كواليس وقفه مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو".



ومسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام،بطولة عادل إمام،دلال عبد العزيز،داليا البحيرى، بدرية طلبة،رانيا محمود ياسين، محمد الكيلاني،إلهام عبد البديع، طارق الإبياري،وفاء صادق، سليمان عيد،هدى المفتي.



ويشارك حمدي الميرغني أيضًا في مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى،وهو بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبد الله،أوس أوس،بيومي فؤاد، نهى عابدين، هايدى رفعت، انتصار، رحاب الجمل، أحمد عبد الله محمود، نهي عابدين، وتدورأحداثه في إطار كوميدي واجتماعي، ويتناول المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال من قبل المجتمع.