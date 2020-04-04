أبرزهم البلياتشو.. 6 أفلام في مشوار هيثم أحمد زكي الفني قبل رحيله

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تحل اليوم السبت 4 أبريل ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر 2019، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عامًا، ويأتي يوم ميلاده وهو في العالم الآخر.





وفي ذكري ميلاده ال 36 يرصد "الفجر الفني" أبرز أعماله السينمائية خلال مشواره الفني القصير:



_حليم



يتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء عبدالحليم حافظ في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة، وجسد فيه هيثم أحمد زكي دور "حليم" في شبابه، والفيلم من بطولة أحمد زكي، مني زكي، وإخراج شريف عرفة.





_البلياتشو



تدور أحداث فيلم "البلياتشو"حول شاب تخصص في سرقة الخزائن المنزلية يورطه صديقه في عملية سرقة يتهم بعدها بجريمة قتل لم يرتكبها لكنه شاهد من قام بها ليجد نفسه مطاردا من الجميع طيلة الأحداث باعتباره مجرما كبيرا، ويجسد فيه هيثم دور "على راضي"، ويعد هذا الفيلم أول بطولة مطلقة له.





_سكر مر



تدور أحداث الفيلم خلال 5 سنوات من الاضطراب السياسي والاجتماعي، تنعكس على علاقات عاطفية كان من المفترض أن تنتهي بالسعادة لأطرافها، ورغم هذا يتمسك الجميع بالأمل في العام الجديد، لأنه لا أحد يعرف المستقبل، ويلعب هيثم دور شخصية "حسام"، والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي، آيتن عامر، شيري عادل.





_كف القمر



تدور أحداث الفيلم حول أم لديها خمسة أولاد تحاول طوال أحداث الفيلم احتوائهم والسعي وراء حل مشكلاتهم إلى أن تضطر بعد تفاقم هذه المشاكل إلى ترك المنزل، والفيلم من بطولة الراحل خالد صالح، ووفاء عامر.





_الكنز "الحقيقة والخيال"



وشارك هيثم أحمد زكي في فيلم "الكنز" الجزء الأول عام 2017، بدور "مصطفى الكتاتني"، والعمل من بطولة محمد سعد، هند صبري، محمد رمضان، وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في 4 عصور مختلفة، وهي: العصر الفرعوني، العباسي، العثماني، وسبعينات القرن الماضي.





_الكنز "الحب والمصير "





وفي عام 2019، عاد من جديد لتقديم شخصية "مصطفى الكتاتني" من خلال الجزء الثاني من فيلم الكنز، وهو آخر أعماله السينمائية قبل رحيله، والعمل من بطولة محمد سعد، وهند صبري ومحمد رمضان ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.



