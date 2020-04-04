Advertisements

أبرزهم البلياتشو.. 6 أفلام في مشوار هيثم أحمد زكي الفني قبل رحيله

السبت 04/أبريل/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحل اليوم السبت 4 أبريل ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر 2019، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عامًا، ويأتي يوم ميلاده وهو في العالم الآخر.


وفي ذكري ميلاده ال 36 يرصد "الفجر الفني" أبرز أعماله السينمائية خلال مشواره الفني القصير:

_حليم

يتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء عبدالحليم حافظ في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة، وجسد فيه هيثم أحمد زكي دور "حليم" في شبابه، والفيلم من بطولة أحمد زكي، مني زكي، وإخراج شريف عرفة.


_البلياتشو

تدور أحداث فيلم "البلياتشو"حول شاب تخصص في سرقة الخزائن المنزلية يورطه صديقه في عملية سرقة يتهم بعدها بجريمة قتل لم يرتكبها لكنه شاهد من قام بها ليجد نفسه مطاردا من الجميع طيلة الأحداث باعتباره مجرما كبيرا، ويجسد فيه هيثم دور "على راضي"، ويعد هذا الفيلم أول بطولة مطلقة له.


_سكر مر

تدور أحداث الفيلم خلال 5 سنوات من الاضطراب السياسي والاجتماعي، تنعكس على علاقات عاطفية كان من المفترض أن تنتهي بالسعادة لأطرافها، ورغم هذا يتمسك الجميع بالأمل في العام الجديد، لأنه لا أحد يعرف المستقبل، ويلعب هيثم دور شخصية "حسام"، والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي، آيتن عامر، شيري عادل.


_كف القمر

تدور أحداث الفيلم حول أم لديها خمسة أولاد تحاول طوال أحداث الفيلم احتوائهم والسعي وراء حل مشكلاتهم إلى أن تضطر بعد تفاقم هذه المشاكل إلى ترك المنزل، والفيلم من بطولة الراحل خالد صالح، ووفاء عامر.


_الكنز "الحقيقة والخيال"

وشارك هيثم أحمد زكي في فيلم "الكنز" الجزء الأول عام 2017، بدور "مصطفى الكتاتني"، والعمل من بطولة محمد سعد، هند صبري، محمد رمضان، وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في 4 عصور مختلفة، وهي: العصر الفرعوني، العباسي، العثماني، وسبعينات القرن الماضي.


_الكنز "الحب والمصير"


وفي عام 2019، عاد من جديد لتقديم شخصية "مصطفى الكتاتني" من خلال الجزء الثاني من فيلم الكنز، وهو آخر أعماله السينمائية قبل رحيله، والعمل من بطولة محمد سعد، وهند صبري ومحمد رمضان ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

أخبار تهمك

الأهلي يكرر سيناريو صالح جمعة مع فتحي

منذ ساعتين

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعة و 9 دقيقة

مشكلة صحية تنهي حلم برشلونة في نيمار

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 28 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:57 ص

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

10:44 ص

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:39 ص

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم