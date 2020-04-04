البابا ثيودوروس الثاني: "سنتخطى كل صعوبات وباء كورونا"

قال البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، إننا عن يقين من أنه سنتخطى كل صعوبة، مشيرًا بشكل خاص إلى مشكلة الوباء التاجي (كورونا) العالمي، مع صلواتنا وطلباتنا لمريم العذراء والدة الله كأم لنا، لتتشفع للرب يسوع المسيح ليخلص الجنس البشر من الوباء.

وأضاف" ثيودروس" في تصريحات له، اليوم السبت، أنه سوف تُتخذ جميع الإجراءات الاحترازية في كنائسنا لعدم انتشار الفيروس فيها. مطالب الجميع: بالتحلي الشجاعة والصبر والأمل".





وقال المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي بأسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن قداسة البابا قد أعلن غبطته بأن جميع الليتورجيات (القداسات) والصلوات الطقسية التي يترأسها في الإسكندرية خلال إسبوع الآلام، في كاتدرائية البشارة في المقر البطريركي.





ومن المقرر أن يشارك في طقس الصلوات كل من الوكيل البطريركي البطريركي في الإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس، مطران ناوكراتيس، والسكرتير الأول للمجمع المقدس الأرشمندريت الأب نيقوديموس توتكاس.





وفي دير القديس سابا البطريركي سوف يشارك فقط الأسقف جرمانوس رئيس دير القديس سابا بالإسكندرية والسكرتير الأول للمجمع المقدس الأرشمندريت الأب نيقوديموس توتكاس.





كانت بطريركية الاسكندرية للروم الارثوذكس قد أعلنت عن استئناف إقامة إحتفالات اسبوع الألآم واعياد القيامة ون حضور مُصلّين الا العاملين المتواجدين في الكنيسة (المرتل والقندلفت).



