"طاقة البرلمان" تشيد بكفاءة "البترول" فى مواجهة كورونا

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود التى يبذلها قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حتى مع المواجهة الجادة والاحترافية للدولة في مواجهة فيروس كورونا من خلال نجاحه في توفير جميع المنتجات البترولية لمصر وخدمة المشروعات العربية للبترول والغاز.





ووجه "السويدي" في بيانه اليوم السبت، التحية والتقدير للمهندس طارق الملا على تصريحاته التى أكد فيها أهمية الاستمرار بالمستوى المتميز الذى تقدمه شركات البترول الوطنية العاملة بالخارج في ظل نتائج الأعمال المحققة التى تؤكد على ما تتمتع به الكيانات البترولية من احترافية وقوة وقدرة على إنجاز الأعمال والعناية الكاملة بتطوير الكوادر العاملة وتوافقها باستمرار مع مستجدات الصناعة البترولية ومتطلبات السوق.





كما أشاد بحرص وزير البترول على عقد اجتماع الجمعية العامة لشركة فجر المصرية عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2019 بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية.





وقال السويدى إن إشادة المهندس طارق الملا بما تقدمه الكوادر البترولية المصرية من أداء احترافى في مشروعات التعاون المصرى الأردنى ولاسيما التنفيذ الكفؤ لخطط وزارة الطاقة الأردنية في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود بديل يتسم بأنه اقتصادى وحضارى.





أحدث تطورات كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.









وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



