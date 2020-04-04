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تعرف على خدمات الخط الساخن للعاملين بالقطاع السياحي

السبت 04/أبريل/2020 - 12:25 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن الوزارة أطلقت خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأوضح مساعد الوزير أن الخط الساخن سيستقبل شكاوى العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً. 

وأضاف أن آلية عمل الخط ستقوم على أخذ بيانات المتصل من خلال خدمة العملاء، ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص في وزارة السياحة والآثار، ثم التحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب، ثم معاودة الاتصال بالشاكي بالحل ومصير شكواه. 

وفعلت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وطبقا للاتفاق المبرم بين الوزيرين خلال اجتماعهما أواخر الاسبوع الماضي، خط تليفوني ساخن لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي. 

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها، إن ذلك الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع السياحي، والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنيًا، وتم تفعيل الخط صباح اليوم السبت تحت رقم ١٩٦٥٤. 

ويتم تطبيق هذا الإجراء للمرة الأولى وذلك لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، وذلك قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى. 

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قامت وزارة السياحة والاثار صباح الاثنين الماضي، بأعمال التعقيم والتطهير للفنادق السياحية في الجيزة، وكذلك تطهير وتعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبي الهول في هضبة أهرامات الجيزة؛ استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقام وزير السياحة والآثار بتفقد بتفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بأعمال تطهير وتعقيم واسعة شملت جميع المتاحف بمحافظات الجمهورية، والمواقع الأثرية من الإسكندرية إلى أسوان، إضافة إلى تعقيم وتطهير عدد من الفنادق في الغردقة وخليج مكادي والجونة وجنوب سيناء والأقصر وأسوان وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية.

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