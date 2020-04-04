تفاصيل سقوط "ديلر إمبابة" في قبضة الأمن

17 فرش حشيش عُثر عليهم داخل سيارة ملاكي قيادة واحد من أشهر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال الجيزة... بهذه المضبوطات تمكنت مأمورية سرية أعدتها قوات أمن الجيزة لإسقاط " ديلر إمبابة" داخل سيارته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد أحمد الحصي مأمور قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وتم ضبطه حال سيره بسيارة أجرة ملكه بدائرة القسم، وعُثر بحوزته 17 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو و50 جرام"، هاتف محمول.





وتحفظت القوات على المضبوطات، وتمكنت من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.





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ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط أربعة عناصر إجرامية بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وعُثر بحوزتهم 250 جرام لمخدر الحشيش و550 قرص مخدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من ضبط 4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" حال ترددهم على دائرة المركز، وعثر بحوزتهم 550 قرص كبتاجون مخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة.





وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الترويج للمواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.