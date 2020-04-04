إنتهاء تصوير مسلسل "البرنس" بعد أسبوع



وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"باقي من الزمن إسبوع وننتهي من تصوير مسلسل البرنس رمضان 2020".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"أن شاءالله نجاح كبير" واضاف آخر"تبقي طول عمرك نمبر وان"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا معاك يا برنس أن شاءالله تكسر الدنيا".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زالزال"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة هنادي مهنى وحلا شيحا وأحمد صيام وماجد المصري.

أعلن الفنان محمد رمضان، أنه سينتهي من تصوير مسلسل "البرنس" الذي يشارك به السباق الرمضاني القادم بعد أسبوع، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".